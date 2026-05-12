A Molfetta debutto nazionale nel ' Maggio all’infanzia' per lo spettacolo ' Ninì e la balena'
Venerdì 15 maggio alle ore 10 nella Cittadella degli Artisti di Molfetta si tiene il debutto nazionale dello spettacolo «Ninì e la balena» della compagnia teatrale Crest di Taranto. L’evento si inserisce nel cartellone di «Maggio all’infanzia», dedicato alle rappresentazioni teatrali per i più giovani. La rappresentazione è la prima in Italia per questa produzione, che vede protagonisti i personaggi del racconto.
Debutto nazionale al «Maggio all’infanzia» per «Ninì e la balena» della compagnia teatrale Crest di Taranto, in scena venerdì 15 maggio (ore 10) nella Cittadella degli Artisti di Molfetta. Lo spettacolo, interpretato da Giovanni Guarino e dal giovane Andrea Romanazzi per la regia a quattro mani.🔗 Leggi su Baritoday.it
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