‘Insieme X Caso’ la compagnia festeggia 20 anni con la mostra e lo spettacolo ' Balena?'

La compagnia teatrale ‘Insieme X Caso’ celebra vent’anni di attività con una mostra e uno spettacolo dal titolo ‘Balena?’. La compagnia ha portato in scena numerosi spettacoli e partecipato a iniziative di solidarietà nel corso di questi due decenni. Per l’occasione, sono state organizzate eventi per ripercorrere la storia e le opere realizzate nel tempo. La celebrazione si svolge con appuntamenti aperti al pubblico e attività dedicate.

La compagnia teatrale ‘Insieme X Caso’ festeggia quest’anno i venti anni di attività, vissuti tra spettacoli, divertimento e solidarietà. L’importante traguardo sarà celebrato assieme alla comunità, che potrà visitare l’unica e straordinaria mostra che sarà allestita alla galleria civica ‘Alda.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Con la compagnia toscana Gli Omini si chiude la rassegna nel Foyer del teatro Bonci: in scena lo spettacolo "Omineide"Venerdì 10 aprile, alle ore 19, "Omineide" della compagnia toscana Gli Omini chiude al Teatro Bonci la rassegna 'A teatro nel Foyer', una novità di... I brani iconici dei musical di Broadway arrivano a teatro con lo spettacolo della compagnia QaosSabato 14 e domenica 15 marzo, nell'ambito della rassegna "Isole del tramonto" promossa da Fo Emozioni, al teatro Testori andrà in scena lo... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L’Internazionale della Terra: agire insieme per il clima e la giustizia; Legge al servizio dei cittadini o del potere?; Demanio. Una strategia per il disuso, nuova vita per 20 immobili pubblici; Castrocaro, Insieme per crescere contro l'area camper a pagamento: Visione miope del turismo. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), insieme alla Polizia giudiziaria federale (PGF), ha condotto un’importante operazione contro un’organizzazione criminale attiva nel traffico di stupefacenti che ha portato martedì all’arresto di sei persone. Inoltr - facebook.com facebook "Io e Cameron ci conosciamo, ci siamo allenati molto insieme e sapevamo cosa aspettarci. Penso di aver servito bene nei momenti importanti oggi. Questa superficie è diversa dalle altre ed è difficile avere i giusti feedback", così Sinner al termine del match c x.com