‘Insieme X Caso’ la compagnia festeggia 20 anni con la mostra e lo spettacolo ' Balena?'

Da ferraratoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia teatrale ‘Insieme X Caso’ celebra vent’anni di attività con una mostra e uno spettacolo dal titolo ‘Balena?’. La compagnia ha portato in scena numerosi spettacoli e partecipato a iniziative di solidarietà nel corso di questi due decenni. Per l’occasione, sono state organizzate eventi per ripercorrere la storia e le opere realizzate nel tempo. La celebrazione si svolge con appuntamenti aperti al pubblico e attività dedicate.

La compagnia teatrale ‘Insieme X Caso’ festeggia quest’anno i venti anni di attività, vissuti tra spettacoli, divertimento e solidarietà. L’importante traguardo sarà celebrato assieme alla comunità, che potrà visitare l’unica e straordinaria mostra che sarà allestita alla galleria civica ‘Alda.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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