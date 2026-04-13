Mercoledì 15 aprile alle 20:30, il Museo Diocesano di Feltre in via Paradiso 19 ospiterà un incontro dedicato allo studio dei dialetti veneti, con un focus sulle radici latine di questa lingua. La serata sarà condotta dalla Professoressa, che affronterà il percorso storico e linguistico dai dialetti locali alle influenze latine. L'evento è aperto al pubblico e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Mercoledì 15 aprile, alle ore 20:30, il Museo Diocesano Belluno-Feltre in via Paradiso 19 a Feltre ospiterà un incontro di approfondimento linguistico condotto dalla Prof. Beatrice Maria Vispi. L’evento, intitolato A C a b a l l o t r a D i a l e t t i e P r o t o r o m a n z o, mira a trasporre la complessa ricerca accademica in una chiave più accessibile alla cittadinanza, mettendo al centro dello studio l’evoluzione dei dialetti. Dalle radici latine alla complessità del parlato veneto. Il percorso scientifico proposto dalla relatrice si snoda attraverso un millennio di trasformazioni linguistiche, partendo direttamente dall’epoca latina. Grazie all’analisi della documentazione antica e all’applicazione di rigidi metodi di ricerca, l’incontro esplorerà come si sia giunti al pluralismo dei dialetti che caratterizza l’Italia odierna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle radici latine al Veneto: viaggio millenario tra i dialetti

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