A Marsaglia e Travo due nuovi Postamat

A Marsaglia e Travo, nei rispettivi uffici postali, sono stati installati due nuovi Postamat di ultima generazione. Gli sportelli automatici sono dotati di monitor digitali ad alta luminosità e di un dispensatore innovativo. Sono presenti anche dispositivi di sicurezza come un sistema di macchiatura. L’intervento riguarda i piccoli borghi della Val Trebbia e mira a migliorare i servizi per gli utenti.

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Poste Italiane ha installato negli uffici postali dei piccoli borghi della Val Trebbia di Marsaglia e Travo gli Atm Postamat di nuova generazione dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Promozione della salute: a Travo e Castelvetro due iniziative«L’attività fisica quotidiana, anche moderata, è uno strumento fondamentale di prevenzione e promozione della salute a tutte le età. Poste, nuovi Atm Postamat a Perino e VernascaPoste Italiane ha installato negli uffici di Perino, frazione di Coli, e Vernasca due ATM Postamat dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e...