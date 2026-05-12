A Marsaglia e Travo due nuovi Postamat
A Marsaglia e Travo, nei rispettivi uffici postali, sono stati installati due nuovi Postamat di ultima generazione. Gli sportelli automatici sono dotati di monitor digitali ad alta luminosità e di un dispensatore innovativo. Sono presenti anche dispositivi di sicurezza come un sistema di macchiatura. L’intervento riguarda i piccoli borghi della Val Trebbia e mira a migliorare i servizi per gli utenti.
Poste Italiane ha installato negli uffici postali dei piccoli borghi della Val Trebbia di Marsaglia e Travo gli Atm Postamat di nuova generazione dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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