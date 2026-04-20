Promozione della salute | a Travo e Castelvetro due iniziative

A Travo e Castelvetro sono state avviate due nuove iniziative dedicate alla promozione della salute, con particolare attenzione all’attività fisica quotidiana. L’obiettivo è incoraggiare la popolazione a praticare esercizio fisico anche in modo moderato, riconoscendone il ruolo nella prevenzione delle malattie e nel mantenimento del benessere generale. Entrambe le iniziative si rivolgono a tutte le età, senza specificare ulteriori dettagli sui programmi o sui soggetti coinvolti.

«L’attività fisica quotidiana, anche moderata, è uno strumento fondamentale di prevenzione e promozione della salute a tutte le età. Camminare ogni giorno, adottare uno stile di vita attivo e accompagnare tutto questo con un’alimentazione equilibrata e consapevole, basata su alimenti semplici e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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