Controlli nei locali dopo Crans Montana chiuso il night club ‘Hollywood’ a Reggio Emilia

Nella giornata del 28 marzo 2026, il questore ha disposto la chiusura temporanea del night club ‘Hollywood’ situato in via Degani a Reggio Emilia. La decisione è stata presa a seguito di controlli condotti nel locale, che hanno rilevato diverse inadempienze di carattere amministrativo. La misura si inserisce in un’azione più ampia di verifiche sui locali pubblici della zona.

Reggio Emilia, 28 marzo 2026 – Il questore Carmine Soriente ha ordinato la chiusura temporanea del night club ‘Hollywood’ di via Degani a Reggio, per varie inadempienze amministrative. Il provvedimento di sospensione della licenza di dieci giorni – a decorrere da oggi – ai sensi dell’articolo 100 del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è scattato a seguito di controlli specifici negli esercizi pubblici dopo la tragedia di Crans Montana, in Svizzera. Dalle verifiche svolte congiuntamente dal personale di Polizia di Stato, reparto prevenzione crimine Emilia-Romagna occidentale, carabinieri, guardia di finanza, vigili del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Controlli nei locali dopo Crans Montana, chiuso il night club ‘Hollywood’ a Reggio Emilia Articoli correlati Controlli nei locali dopo Crans-Montana, circolo privato chiuso a BolognaBologna, 3 febbraio 2026 — Gravi carenze sul fronte della sicurezza e irregolarità amministrative diffuse: per questi motivi un circolo privato di... Security manager: "C’è molta attenzione nei controlli dei locali dopo Crans Montana""Dopo la tragedia di Crans Montana c’è più attenzione da parte dei gestori e sensibilità degli avventori dei locali ma va detto che anche prima di... Altri aggiornamenti su Crans Montana Temi più discussi: Controlli nei locali della movida, Terni alza il muro dopo Crans Montana: 17 ispezioni e 30 violazioni; Capienza e sicurezza, vertice in Prefettura dopo Crans-Montana; Controlli straordinari nei locali dopo tragedia Crans Montana: irregolarità e una chiusura immediata; Incendi, controlli ogni due anni per i locali notturni. Controlli dopo il caso Crans-Montana: chiuso un locale in via Degani per 10 giorniReggio Emilia Controlli rafforzati nei locali anche a Reggio Emilia dopo il tragico incendio avvenuto a Capodanno in una discoteca di Crans-Montana, in Svizzera. In questo contesto, il Questore ha dis ... msn.com Dopo Crans Montana ancora controlli e ancora multe in Valle d'AostaIspezioni di Carabinieri e Vigili del fuoco nelle località turistiche: molti locali risultano in regola, ma c'è sempre l'eccezione I Carabinieri di Saint-Vincent/Châtillon hanno comminato nei giorni s ... aostaoggi.it Il presidente del Sion, intervistato dal Blick, è tornato sul dramma di Crans-Montana e sulle conseguenze subite dal cantone a livello d'immagine: «L'idea che siamo la Corsica della Svizzera non cambierà mai» - facebook.com facebook Crans-Montana, la fondazione «Beloved» è realtà x.com