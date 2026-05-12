A Cotignola il 16 maggio si svolgerà la diciannovesima edizione del Gran premio d’Europa dedicato alle vetture a pedali. Le vetture, caratterizzate da colori vivaci e velocità, torneranno a sfidarsi in una manifestazione che coinvolge appassionati di tutte le età. L’evento si svolgerà nel centro del paese, attirando numerosi spettatori e partecipanti pronti a vedere le vetture sfrecciare lungo il percorso.

Sabato 16 maggio tornano a Cotignola le coloratissime e velocissime vetture a pedali (Vap), che quest’anno si contenderanno la diciannovesima edizione del Gran premio d’Europa. Vivacissime e fantasiose, queste piccole auto sfrecciano solo grazie alla forza delle gambe, senza dispositivi elettrici di alcun tipo. La manifestazione, goliardica e competitiva nello stesso tempo, vuole favorire le relazioni tra giovani di diverse regioni e nazioni. Parteciperanno infatti equipaggi provenienti da Lombardia, Veneto e Abruzzo, e anche da altre nazioni come Francia, Repubblica Ceca, Slovenia e Turchia. A questa edizione, la scuola media Luigi Varoli di Cotignola si presenterà con quattro equipaggi: Segavecia, Bianconiglio, Dragon Trainer e un nuovo team che sarà svelato prima della gara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Cotignola le vetture a pedali per il Gran premio d’Europa

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