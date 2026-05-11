A Cotignola tornano in pista le vetture a pedali per il Gran premio d’Europa
A Cotignola si svolgerà sabato 16 maggio la diciannovesima edizione del Gran premio d’Europa con le vetture a pedali. Le vetture, caratterizzate da colori vivaci e grande velocità, torneranno in pista per questa tradizionale competizione. La manifestazione coinvolgerà partecipanti di diverse età che si sfideranno lungo il percorso predisposto nel centro del paese. La gara rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale.
Sabato 16 maggio tornano a Cotignola le coloratissime e velocissime vetture a pedali (Vap), che quest’anno si contenderanno la diciannovesima edizione del Gran premio d’Europa. Vivacissime e fantasiose, queste piccole auto sfrecciano solo grazie alla forza delle gambe, senza dispositivi elettrici.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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??A Cotignola tornano in pista le vetture a pedali per il Gran premio d’Europa?? Sabato 16 maggio tornano le coloratissime e velocissime vetture a pedali (VAP), che quest’anno si contenderanno la diciannovesima edizione del Gran Premio d’Europa. Vi facebook