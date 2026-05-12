A Chieti l' incontro Gennaro Finamore nel contesto intellettuale di tardo Ottocento

A Chieti si è tenuto un incontro dedicato a Gennaro Finamore e al suo ruolo nel panorama intellettuale del tardo Ottocento. L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale Teate Nostra, in collaborazione con i dipartimenti di Lettere, Arti e Scienze Sociali e di Studi Socio-Economici Gestionali e Statistici dell’università locale. La discussione ha approfondito il contributo di Finamore nel periodo storico, analizzando aspetti legati alla sua attività e alle influenze culturali del tempo.

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