Il derby Roma-Lazio si gioca all' ora di pranzo per colpa dei tifosi | l' annuncio di De Siervo

Da romatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby tra Roma e Lazio si disputerà a mezzogiorno, come annunciato dall'amministratore delegato della Lega Serie A. La decisione è stata presa a causa dei problemi causati dai tifosi in passato, quando alcune manifestazioni di protesta hanno portato a momenti di tensione e disordini nella città. La partita, originariamente programmata in orario serale, è stata spostata per garantire maggiore sicurezza.

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"La sera purtroppo nella città di Roma non è possibile giocare un derby visto come i tifosi hanno messo a ferro fuoco nell'ultima occasione". Così Luigi De Siervo ad della Lega Serie A ha spiegato perché il derby della Capitale si giocherà domenica all'ora di pranzo, qualche ora prima della.🔗 Leggi su Romatoday.it

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