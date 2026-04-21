La corsa alla promozione in Serie A si fa sempre più serrata, con il Venezia che si avvicina e il Palermo che si gioca l’ultima chance. Se il Venezia dovesse vincere e contemporaneamente una tra Monza e Frosinone perdessero, l’obiettivo potrebbe diventare più vicino. Intanto, l’allenatore del club di Milano ha mantenuto la posizione, mentre altri team sono impegnati nelle ultime giornate di campionato.

Una certezza c’è già: mai le prime quattro della Serie B (con questo format a 20) hanno corso così velocemente. I 287 punti complessivi dopo 35 giornate sono un record assoluto: battuti i 269 di quello precedente, che risale alla stagione scorsa. Pensate: il minimo di punti totali è di trent’anni fa con 227, quando in classifica guidavano Verona (62), Bologna (56), Reggiana (55) e la coppia Salernitana-Perugia (54). Anche aggiungendo la quinta non si arriva a 287. Il merito non è solo del pur straordinario Venezia con i suoi 75 punti (lo battono il Benevento 2019-20 con 80 e il Sassuolo 2024-25 con 78), ma degli altri: una seconda con 72 punti come il Monza s’è vista solo l’anno scorso (Pisa), mai invece ci sono state una terza pure con 72 come il Frosinone e una quarta come il Palermo a 68.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che volata per la Serie A: Venezia ora è vicina, il Palermo si gioca l'ultima speranza

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