A che ora gioca Sinner oggi a Indian Wells contro Zverev | dove vedere la semifinale in tv e i precedenti

Oggi a Indian Wells, Jannik Sinner sfiderà Alexander Zverev in semifinale. L'incontro si terrà nel pomeriggio e sarà trasmesso in diretta tv. I due tennisti si sono affrontati in precedenti match, con risultati che testimoniano una sfida equilibrata. La partita rappresenta un passo importante per Sinner nel percorso del torneo.

Milano, 14 marzo 2026 - È rimasto Alexander Zverev a dividere Jannik Sinner dalla sua prima finale al Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, che ha alle spalle la facile vittoria ai danni dello statunitense Learner Tien (ko per 6-1, 6-2), si trova davanti il numero 4 del seeding. Il tedesco ha già eliminato nel corsa del torneo un altro italiano come Matteo Berrettini, fuori ai 32esimi di finale. Nel corso della manifestazione, il classe '97 ha concesso solo un set nel match contro l'americano Brandon Nakashima. Nello scorso turno, Zverev ha superato il francese Arthur Fils per 6-2, 6-3. Chi riuscirà a imporsi sfiderà nell'atto conclusivo il vincente del duello fra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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