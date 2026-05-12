A Casa Museo Murolo un nuovo appuntamento di ViniLi – Note di Degustazione
Venerdì 15 maggio a Casa Museo Murolo si terrà un evento di “ViniLi – Note di Degustazione” durante il quale si potrà ascoltare la musica di Roberto Murolo e degustare vini prodotti dalla Cantina La Molara, situata in Irpinia. L’appuntamento prevede un mix di musica e degustazioni, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sensoriale legata sia alle note musicali che ai sapori dei vini locali.
Venerdì 15 maggio, alle ore 18.30 al MU – Casa Museo Murolo, in via Cimarosa 25, va in scena “ViniLi – Note di degustazione”, la rassegna che coniuga due grandi espressioni edonistiche della nostra terra: la canzone napoletana e la cultura enologica. Per la serata, tre vinili del maestro Roberto Murolo, chansonnier acclamato in tutto il mondo, entrano in relazione con tre vini della Cantina La Molara. L’azienda irpina è nata nel 2002 dalla passione dell’avvocato e imprenditore Riccardo Morelli, che ha scelto di cambiare vita per diventare Sommelier e dedicarsi alla enologia e alla tradizione del Sud. Allo stesso modo, Murolo iniziò la sua...🔗 Leggi su 2anews.it
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?.?. ????? ?????? ? ???? ??????! Ieri abbiamo vissuto una giornata magica. In occasione del 142° anniversario della nascita di Giovanni Ermete Gaeta, in arte E.A. Mario, Casa Museo Murolo ha aperto le sue porte per onorare un gigante della facebook
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