A Casa Museo Murolo un nuovo appuntamento di ViniLi – Note di Degustazione

Venerdì 15 maggio a Casa Museo Murolo si terrà un evento di “ViniLi – Note di Degustazione” durante il quale si potrà ascoltare la musica di Roberto Murolo e degustare vini prodotti dalla Cantina La Molara, situata in Irpinia. L’appuntamento prevede un mix di musica e degustazioni, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sensoriale legata sia alle note musicali che ai sapori dei vini locali.

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Venerdì 15 maggio, alle ore 18.30 al MU – Casa Museo Murolo, in via Cimarosa 25, va in scena “ViniLi – Note di degustazione”, la rassegna che coniuga due grandi espressioni edonistiche della nostra terra: la canzone napoletana e la cultura enologica. Per la serata, tre vinili del maestro Roberto Murolo, chansonnier acclamato in tutto il mondo, entrano in relazione con tre vini della Cantina La Molara. L’azienda irpina è nata nel 2002 dalla passione dell’avvocato e imprenditore Riccardo Morelli, che ha scelto di cambiare vita per diventare Sommelier e dedicarsi alla enologia e alla tradizione del Sud. Allo stesso modo, Murolo iniziò la sua...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - A Casa Museo Murolo un nuovo appuntamento di “ViniLi – Note di Degustazione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Murolo e…”, nel salotto di Casa Museo Murolo parte la nuova rassegna musicaleNel salotto di Casa Museo Murolo parte la nuova rassegna musicale tra dialoghi e contaminazioni. Leggi anche: Il senatore Enrico Borghi ospite al nuovo appuntamento di Italia Viva - Casa Riformista Argomenti più discussi: Grande successo per Murolo incontra E.A. Mario: Napoli celebra il genio di Giovanni Ermete Gaeta; Il Comune di Napoli celebra la grande canzone d’autore: il 5 maggio l’evento Murolo incontra E.A. Mario; Cosa fare a Napoli dal 4 al 9 maggio 2026: eventi, mostre e concerti; Mostre e visite a Napoli: cosa vedere dal 27 aprile al 3 maggio 2026. A NAPOLI - ViniLi - Note di Degustazione a Casa Museo Murolo, un nuovo appuntamento che unisce canzone napoletana e cultura enologica ift.tt/ZI8HqrC x.com A NAPOLI - ViniLi - Note di Degustazione a Casa Museo Murolo, un nuovo appuntamento che unisce canzone napoletana e cultura enologicaVenerdì 15 maggio, alle ore 18.30 al MU – Casa Museo Murolo, in via Cimarosa 25, va in scena ViniLi – Note di degustazione, la rassegna che coniuga due grandi espressioni edonistiche della nostra te ... napolimagazine.com