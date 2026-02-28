Murolo e… nel salotto di Casa Museo Murolo parte la nuova rassegna musicale

Nel salotto di Casa Museo Murolo è stata avviata una nuova rassegna musicale chiamata “Murolo e…”. L’evento, ideato dal Presidente della Fondazione Roberto Murolo, è stato affidato alla direzione artistica di Mimmo Matania, manager culturale e musicista. La rassegna prevede momenti di musica, dialoghi e contaminazioni tra diversi generi musicali. L’iniziativa coinvolge artisti e pubblico in un ambiente intimo e informale.

Nel salotto di Casa Museo Murolo parte la nuova rassegna musicale tra dialoghi e contaminazioni. Da un’idea di Mario Coppeto, Presidente della Fondazione Roberto Murolo, prende il via la rassegna “Murolo e.”, affidata alla direzione artistica di Mimmo Matania, manager culturale e musicista. Attraverso sei appuntamenti, il salotto di Casa Museo Murolo fa rivivere la canzone napoletana con tutte le sue contaminazioni, ospitando di volta in volta nuovi artisti che presentano ai visitatori i loro progetti. Gli incontri iniziano con la visita guidata alla Casa Museo, per proseguire con un talk con gli ospiti e concludersi con un momento performativo. 🔗 Leggi su 2anews.it

