A Casa di Paola arriva ' Vanitas' l' arte del barocco collegata alla mostra del San Domenico

A Forlimpopoli si inaugura la mostra 'Vanitas', collegata alla più ampia esposizione dedicata all’arte barocca nel complesso museale del San Domenico, dopo gli eventi di Modigliana. La rassegna si inserisce nel circuito di esposizioni collegate e sarà visitabile presso Casa di Paola. L’esposizione si concentra su opere e tematiche legate al barocco, offrendo ai visitatori un approfondimento sul periodo artistico.

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