Il Barocco si racconta | ripartono le visite guidate alla mostra del San Domenico

Da oggi riprendono le visite guidate alla mostra dedicata al Barocco presso il Museo San Domenico. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì organizza queste visite per i visitatori che desiderano esplorare l'esposizione in modo approfondito. Le visite sono aperte a tutti e si svolgono con modalità di aggregazione libera, offrendo l’opportunità di scoprire le opere e le caratteristiche di questo stile artistico.

Ripartono le visite guidate ad aggregazione libera per la grande mostra promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì presso il Museo San Domenico, ovvero per "Barocco. Il Gran Teatro delle Idee": un duplice appuntamento settimanale pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta di uno dei periodi più affascinanti della storia dell'arte europea. L'appuntamento è fissato per ogni giovedì e ogni venerdì alle 16.20, a partire da giovedì 12 marzo, con ritrovo, come ogni anno, presso la biglietteria della mostra (non occorre prenotare ma basta presentarsi con almeno una decina di minuti di anticipo). Il costo della visita guidata è di 5 euro, oltre al biglietto di ingresso alla mostra.