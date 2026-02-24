La grande mostra del San Domenico protagonista su Sky Arte con uno speciale E con il Barocco anche un' iniziativa solidale

Mapei ha deciso di sostenere il museo civico San Domenico di Forlì, diventando partner principale della mostra dedicata al Barocco. La decisione nasce dall'interesse di valorizzare il patrimonio artistico locale e coinvolgere il pubblico con iniziative speciali. Sky Arte dedica uno speciale all’evento, portando l’attenzione sulla ricchezza delle opere esposte e sull’impegno di Mapei nel supportare la cultura. La mostra continuerà fino a fine mese, attirando visitatori da tutta la regione.

Per tutta la durata della mostra sul canale Sky Arte Hd andrà in onda in prima tv uno Speciale Sky Arte, con Mapei in qualità di partner Mapei rinnova il sostegno al museo civico San Domenico di Forlì come platinum partner della mostra “Barocco. Il Gran Teatro delle Idee”, in programma dal 21 febbraio al 28 giugno. Giunta al suo decimo anno, la collaborazione si basa su un impegno condiviso nella valorizzazione del patrimonio italiano e nella convinzione che la cultura sia un motore di sviluppo, conoscenza e cura del territorio. Ideata e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì, la mostra “Barocco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Musei San Domenico, in attesa della grande mostra sul Barocco un focus con il direttore Gianfranco BrunelliIl Museo Civico San Domenico si prepara alla grande mostra sul Barocco, che aprirà i battenti il 21 febbraio 2026. A Pisogne arriva la mostra “Jerry Zeniuk. Il colore”, lo speciale su Sky ArteA Pisogne, il Museo Mirad’Or ospita la mostra “Jerry Zeniuk. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Ecco come sarà la grande mostra su Giotto e San Francesco in Umbria; Al via la grande mostra sul Barocco: a Forlì 200 capolavori da Bernini a Caravaggio; Barocco Il Gran teatro delle Idee, inaugurata grande mostra a Forlì; In arrivo a Padova una grande mostra con i capolavori di Escher. Bernini e i Barberini: com’è la grande mostra a RomaLa mostra delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica prosegue l’indagine sul mecenatismo dei Barberini, e in particolare dell’esponente più illustre del casato, papa Urbano VIII, riallacciandosi alla rass ... artribune.com Vivian Maier. The Exhibition: grande successo al Museo del Genio per la mostra dedicata alla fotografa americanaVivian Maier. The Exhibition: grande successo al Museo del Genio per la mostra dedicata alla fotografa americana ... finanza.repubblica.it Valanga sulle piste da sci di San Domenico nel VCO: verifiche - facebook.com facebook