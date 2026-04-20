Scuola in rivolta | sciopero totale contro riforme e stipendi bassi

Lunedì 20 aprile 2026, le scuole di tutto il paese sono state coinvolte in uno sciopero generale. Docenti e personale ATA hanno deciso di astenersi dal lavoro per protestare contro le riforme in atto e gli stipendi considerati troppo bassi. La mobilitazione ha coinvolto le aule e le strutture scolastiche, creando una sospensione di molte attività didattiche e amministrative. La protesta si è estesa su scala nazionale, con manifestazioni e assemblee in diverse città.

Lunedì 20 aprile 2026, le aule scolastiche di tutta si trovano oggi in uno stato di forte fermento, con docenti e personale ATA impegnati in una mobilitazione che minaccia di paralizzare i servizi pubblici. La protesta, guidata dai sindacati Unicobas e Saese, nasce da un mix esplosivo di tensioni economiche e riforme strutturali che colpiscono il cuore del sistema formativo. Mentre l’Italia si sveglia con questa interruzione dei servizi, l’attenzione è rivolta a viale Trastevere, nel cuore di Roma, dove tra le ore 9:00 e le 14:00 si concentrerà un presidio davanti al Ministero dell’Istruzione. La giornata odierna non rappresenta un episodio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola in rivolta: sciopero totale contro riforme e stipendi bassi Notizie correlate Stampa in rivolta: sciopero totale per difendere i giornalistiLe edicole rimarranno vuote e i portali digitali della stampa italiana risulteranno privi di aggiornamenti a causa dell’agitazione proclamata dalla... Sciopero per i 3500 dipendenti della sanità privata in Umbria: "stipendi bassi, carichi di lavoro alti e mansioni non rispettate"L'altro volto della sanità privata regionale, spesso vista come un'oasi o come un incubo, è certamente considerato nella vulgata popolare costoso e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gite scolastiche, la rivolta dei docenti: Responsabilità totale, compenso zero. Forse sbaglio ad accettare?; Oggi c’è sciopero della scuola, lezioni a rischio anche a Roma; Sciopero scuola e università 20 aprile: niente lezioni? Cosa sapere; Scioperi scuola aprile e maggio 2026: tutte le date, chi si ferma e perché. Scioperi della scuola, lezioni a rischio: il calendario delle protesteLo sciopero della scuola coinvolge anche università e ricerca contro le riforme del Governo. Si prevedono disagi per le famiglie. Ecco le date ... quifinanza.it Oggi c’è sciopero della scuola, lezioni a rischio anche a RomaPossibili disagi nella giornata odierna. Previsto un sit-in alle 9 davanti alla sede del ministero dell'Istruzione. Altre mobilitazioni in agenda a maggio ... romatoday.it Per i giudici l’uso della violenza a scuola non può mai essere considerato un metodo educativo lecito - facebook.com facebook Oggi c’è sciopero della scuola, lezioni a rischio anche a Roma ift.tt/pMsxifZ x.com