Lo sciopero generale nazionale è stato proclamato per lunedì 9 marzo e coinvolge diversi settori, tra cui i trasporti locali e i servizi dell'Inps. La mobilitazione è stata decisa per protestare contro le discriminazioni di carattere generale. Durante la giornata si prevede un forte disservizio in molte aree, con cancellazioni e interruzioni dei servizi pubblici essenziali.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Proclamato uno sciopero generale nazionale: dai trasporti locali ai servizi dell'Inps, ecco la mappa dei disservizi e le ragioni di una mobilitazione che punta il dito contro le discriminazioni di genere L’inizio della settimana prossima si apre con una giornata difficile. Per lunedì 9 marzo, infatti, è stato indetto uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i servizi essenziali. Scuole chiuse, autobus fermi, uffici pubblici sbarrati e ospedali ridotti al minimo. Una mobilitazione nazionale, insomma, che promette di paralizzare il Paese. Questa volta, tuttavia,... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Proclamato lo sciopero generale nazionale: dai trasporti locali ai servizi dell'Inps, ecco i disservizi e le ragioni della mobilitazione contro le discriminazioni di generale

Sciopero generale, la Cgil in piazza a Rimini. Dai trasporti alle fabbriche: le ragioni della protestaOggi, venerdì 12 dicembre, è in corso lo sciopero generale della Cgil contro la manovra del governo Meloni.

Oggi lo sciopero generale: dai trasporti alle scuole, i settori coinvolti e i servizi garantitiCgil ha indetto per oggi, venerdì 12 dicembre, uno sciopero generale che coinvolgerà sia pubblici che privati, come scuole, trasporti e servizi...

Tutto quello che riguarda Proclamato lo sciopero generale....

Temi più discussi: Sciopero nazionale treni: date, orari e fasce di garanzia; SCIOPERO GENERALE lunedì 9 marzo 2026; Lunedì 9 marzo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private; Scioperi marzo 2026, treni e aerei: quando si fermano, le date.

Sciopero 9 marzo 2026: stop generale e disagiSciopero 9 marzo 2026: stop generale con disagi per trasporti, scuola e sanità. A Genova adesione delle sigle sindacali. ligurianotizie.it

Sciopero generale il 9 marzo, stop alle lezioni per scuole e università: a rischio i mezzi, chi aderisceLunedì 9 marzo proclamato per l’intera giornata sciopero generale nazionale. La mobilitazione coinvolgerà settori pubblici e privati e potrebbe causare disagi in diversi settori, come scuola, ... fanpage.it

Geofor informa che per lunedì 9 marzo 2026 è stato proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata. In considerazione di ciò, l’Azienda invita gli utenti a esporre regolarmente i rifiuti secondo il calendario della raccolta “porta a porta”, pur tenendo conto - facebook.com facebook