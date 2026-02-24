Carmelo Cinturrino | Ho avuto paura ho sparato perché ho perso la testa Quello che sappiamo finora sul caso di Rogoredo

Carmelo Cinturrino ha ammesso di aver sparato dopo aver perso il controllo, causando la morte di Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio. La sua versione dei fatti indica che la paura lo ha portato a reagire in modo impulsivo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sua condizione emotiva al momento del gesto. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di quell’episodio.

Dal giorno dei fatti Carmelo Cinturrino era stato assegnato a mansioni non operative e privato dell’arma di ordinanza. Quando gli è stato notificato il fermo non ha reagito: «Fate quello che dovete». Secondo la difesa, rappresentata dall’avvocato Piero Porciani, l’agente ha riconosciuto di aver sbagliato e ha chiesto scusa, pur negando di aver mai chiesto denaro agli spacciatori o di aver commesso estorsioni. «Ha ammesso le sue responsabilità e si è detto pentito», ha riferito il legale. Nella prima ricostruzione, fornita subito dopo l’omicidio, Cinturrino aveva dichiarato che durante un controllo Mansouri avrebbe estratto una pistola dalla tasca e puntato l’arma contro di lui: «L’ha tirata fuori e l’ha puntata, io ho sparato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Rogoredo, Cinturrino: "Quando ho visto che Mansouri stava morendo ho perso la testa"Cinturrino, assistente capo di Polizia, ha raccontato di aver perso il controllo quando ha visto Mansouri in fin di vita, a causa di una colluttazione avvenuta durante un intervento a Rogoredo.

Rogoredo, Cinturrino si scusa e nega lo spaccio: “Ho perso la testa quando ho capito che Mansouri stava morendo”Cinturrino ha confessato di aver perso il controllo quando ha visto Mansouri in difficoltà e ha detto di aver aperto il fuoco per paura, negando di essere coinvolto nello spaccio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Carmelo Cinturrino avrebbe chiesto 5 grammi di coca e 200 euro al giorno; Pusher ucciso a Rogoredo, poliziotto: Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa; Carmelo Cinturrino: il poliziotto chiamato Thor che ha dimenticato il Dna; Un omicidio a sangue freddo: il poliziotto Cinturrino e tutte le bugie smontate della sua versione.

Il collega di Cinturrino presente sul luogo dell’omicidio a Rogoredo: Ho temuto uccidesse anche meUn collega del poliziotto Carmelo Cinturrino, che ha sparato e ucciso a Mansouri, racconta di aver temuto che potesse uccidere anche lui il 26 gennaio ... fanpage.it

Carmelo Cinturrino: «Ho sbagliato. Chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa». Il collega: «Voleva che tirassero fuori droga e soldi»«Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». Carmelo ... ilmattino.it

"Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia". Così Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia fermato per l'omicidio a Rogoredo di Abderrahim Ma x.com

la Repubblica. . "Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia". Così Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia fermato per l'omicidio a Rogoredo di - facebook.com facebook