Federico Antonelli ha percorso circa 600 chilometri in bicicletta da Roma a Matera, affrontando un dislivello complessivo di 6.000 metri. Durante il tragitto sulla Via Appia, ha incontrato condizioni meteorologiche avverse, tra cui pioggia e vento, che hanno rallentato il suo avanzamento. La sua sfida è stata pianificata come un gesto per promuovere la pace.

? Punti chiave Come ha affrontato Federico Antonelli il dislivello di 6000 metri?. Quali ostacoli meteorologici hanno rallentato il percorso sulla Via Appia?. Chi ha accompagnato l'atleta negli ultimi chilometri verso i Sassi?. Perché lo sport è stato scelto come linguaggio contro le guerre?.? In Breve Percorso di 600 km con dislivello superiore a 6000 metri lungo la Via Appia.. Sfida divisa in tre tappe tra venerdì 8 e domenica 10 maggio 2026.. Accoglienza finale a Materia da parte del presidente Giovanni Gentile e del Bici Club.. Missione contro le guerre globali attraverso il simbolismo del ciclismo e della solidarietà.. Il ciclista Federico Antonelli ha raggiunto Matera domenica 10 maggio 2026 dopo aver percorso circa 600 chilometri partendo da Roma per consegnare un messaggio di pace al mondo attraverso lo sport.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 600 km in bici da Roma a Matera: la sfida di Antonelli per la pace

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