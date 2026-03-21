Sfreccia con la bici elettrica a 40 Km h fermato dopo un inseguimento | multa di oltre 600 euro

Un uomo è stato fermato a San Lazzaro dopo aver percorso le vie del centro in bicicletta elettrica a circa 40 kmh. Dopo un inseguimento, la polizia lo ha bloccato e gli è stata comminata una multa superiore ai 600 euro. La bicicletta è risultata priva dei documenti necessari e l’uomo ha ricevuto anche una sanzione amministrativa.

San Lazzaro (Bologna), 21 marzo 2026 – Sfrecciava per le vie del centro con una bici elettrica non omologata ad una velocità superiore ai 40 kmh: per questo un cittadino pakistano di 30 anni è stato multato dalla polizia locale di San Lazzaro dopo essere stato fermato al termine di un breve inseguimento. L’uomo si trovava alla guida di una bicicletta che è stata sequestrata perché non correttamente omologata per la circolazione su strada e sprovvista di copertura assicurativa. Secondo le norme del Codice della strada, infatti, se una bicicletta elettrica supera i 25 kmh è a tutti gli effetti equiparata a un normale ciclomotore. Per questo è necessario che sia immatricolata con una regolare targa e che abbia la relativa copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfreccia con la bici elettrica a 40 Km/h, fermato dopo un inseguimento: multa di oltre 600 euro Articoli correlati Leggi anche: La bici elettrica va troppo veloce: sequestro e multa di seimila euro Leggi anche: Bici elettrica completamente fuori regola: multa di 6mila euro Tutti gli aggiornamenti su Sfreccia con la bici elettrica a 40 Km... Temi più discussi: La Milano – Torino sfreccia a Magenta: ecco il passaggio alla rotonda di via Espinasse; Auto in fiamme sulla Pontina: traffico in tilt verso Roma; Il manager della squadra ciclistica d’élite è rimasto terrorizzato dopo che dei ladri in passamontagna brandivano un machete mentre rubavano biciclette da 8.000 sterline in pieno giorno. Sfreccia in centro con bici elettrica oltre i 40 km/h, 30enne multato e mezzo sequestratoUna bici elettrica non omologata è stata sequestrata a San Lazzaro mentre percorreva il centro a oltre 40 km/h. Il conducente di 30 anni è stato multato per violazioni del Codice della strada. gazzettadibologna.it Forte dei Marmi, sfreccia sulla ciclabile con la bici elettrica truccata. Scatta multa da 6000 euroForte dei Marmi (Lucca), 26 giugno 2025 – Bicicletta elettrica truccata, velocità folle, pista ciclabile sul lungomare sempre molto frequentata. Tre indizi che non potevano essere trascurati dalla ... lanazione.it Secondo appuntamento della stagione 2026: si sfreccia in Brasile. L’Autódromo Internacional de Goiânia accoglie il Team BK8 Gresini Racing MotoGP per una tappa che promette ritmo e grande spettacolo in pista. Dopo l’esordio asiatico, il campionato entra facebook Moto sfreccia a 150 km orari a Palermo, multato motociclista. Previsti controlli nel capoluogo siciliano #ANSAmotori #ANSA x.com