La verità è difficile da negare quando te la trovi davanti, magari stampata su un foglio, magari appesa a un muro. È questo il principio che guida la Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room, un progetto che trasforma lo scandalo del finanziere pedofilo in un archivio fisico consultabile, aperto dall’8 al 21 maggio nel quartiere Tribeca di New York. Non si deve chiamarla mostra e non è nemmeno un museo nel senso tradizionale del termine. È qualcosa di più disturbante e necessario: una sala di lettura dove sono raccolti tutti i 3,5 milioni di pagine degli Epstein Files, quei documenti che il Dipartimento di Giustizia americano ha rilasciato dopo una lunga battaglia legale condotta dalle vittime del finanziere.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - 3,5 milioni di pagine e scaffali infiniti: apre a New York la stanza degli Epstein Files

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Argomenti più discussi: A New York apre il museo Epstein: una mostra con 3,5 milioni di documenti sul finanziere pedofilo. Qui la verità non può essere nascosta; Dazi, nel 2025 gli Stati Usa che hanno importato meno vino sono New York, California e Texas; New York Times da record, supera i 13 milioni di abbonati. Il titolo vola a Wall Street; Il procuratore generale di New York ottiene 5 milioni di dollari da Uphold per risarcire gli investitori in criptovalute.

?? Gli Epstein file diventano materiale da museo. A New York ha aperto un'installazione pop up che espone le oltre 3,5 milioni di pagine dei documenti legati a Jeffrey Epstein pubblicati nei mesi scorsi dal dipartimento di Giustizia americano. Una sorta di sala x.com

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