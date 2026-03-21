Max Verstappen unico | vince anche al Nurburgring dominando l’inferno verde

Max Verstappen si è imposto anche al Nurburgring, aggiudicandosi la gara e confermando la sua supremazia in pista. Il pilota olandese ha guidato con costanza e velocità, portando a casa la vittoria senza lasciare spazio ai rivali. La competizione si è svolta sulle famose strade tedesche, dove Verstappen ha mostrato tutta la sua abilità e determinazione.

Il dominio di Max Verstappen non conosce confini. Il campione del Mondo olandese domina non solo in Formula 1. Super Max anche con le GT. Il campione olandese conquista per la seconda volta la vittoria al Nürburgring-Nordschleife, imponendosi nella 58ª edizione della Barbarossapreis al volante della Mercedes AMG GT3, condivisa con Daniel Juncadella e Jules Gounon. Dopo aver firmato la pole position nel secondo round stagionale della NLS 2026, Verstappen ha dato subito prova della sua superiorità anche in gara. Il momento chiave della prima fase è arrivato sul lungo rettilineo del Döttinger Höhe, dove Haase è riuscito a passare al comando sfruttando la scia. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Max Verstappen torna al Nürburgring e vince NLS 2 con MercedesMax Verstappen si impone insieme a Jules Gounon e Daniel Juncadella nella 58ma ADAC Barbarossapreis con la Mercedes AMG GT3 EVO n. F1, quando sarà in pista Max Verstappen al Nürburgring Nordschleife?Max Verstappen correrà la 54ma edizione dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, appuntamento che vivremo nel weekend del 17 maggio e che sarà nuovamente... Max Verstappen Dominated the Nurburgring NLS to take the Win in a Ferrari... #f1 #maxverstappen Una raccolta di contenuti su Max Verstappen Temi più discussi: Verstappen distrugge questa F1: Così non sono gare. E se vincessi io...; Blog | Il ritorno dei grandi classici: lo spargiletame su Max; F1, Cina, giorno 2 - Max Verstappen furioso: Questa Red Bull è impossibile da guidare - il campione del mondo critica la RB22; Jock Clear: Solo Charles Leclerc può Battere Max Verstappen. Max Verstappen in pole all’Inferno Verde: segui lo streaming della 4 Ore al Nordschleife – DIRETTASegui in diretta video lo streaming della 4 Ore del Nurburgring Nordschleife che vede Max Verstappen protagonista con una Mercedes-AMG GT3 ... formulapassion.it F1, Max Verstappen vince anche in Qatar. Leclerc secondo: si riapre il Mondiale Costruttori – ordine d’arrivoUn super Max Verstappen ha vinto il GP del Qatar raccogliendo la vittoria numero 63 in carriera. A seguire la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. Quarto George Russell, sanzionato di cinque ... ilfattoquotidiano.it “Le corse GT Al massimo, tu puoi dare gas a martello, senza dover dare un’occhiata al livello della batteria”. Queste le parole riportate da Autosport, ma altresì molto vecchie e dette nell’ultimo weekend in Cina da Max Verstappen ai media. È proprio così: nell facebook Max Verstappen inarrestabile al Nürburgring: dominio nella NLS2 con Juncadella e Gounon #NLS #Mercedes #AMG x.com