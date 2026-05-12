24h Nürburgring | Verstappen e le stelle delle GT si preparano per un weekend storico

Questo fine settimana si terrà sul circuito di Nürburgring Nordschleife la 54ª edizione del 24h Nürburgring, una competizione endurance che vede coinvolti anche piloti e squadre impegnati nell’Intercontinental GT Challenge. Tra i partecipanti ci sono vari piloti di spicco e team di livello internazionale, pronti a sfidarsi in un evento di lunga durata. L’appuntamento rappresenta un momento di grande rilievo per il motorsport mondiale.

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Si svolgerà questo weekend nell’iconico Nürburgring Nordschleife la 54ma edizione del ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, apputamento valido come accaduto negli ultimi anni anche per l’Intercontinental GT Challenge. Cresce l’attesa per una sfida imperdibile con 40 GT3 e ben 161 auto pronte per gareggiare nella pista automobilistica più affascinante ed impegnativa al mondo. Lo spettacolo è garantito e più che mai come quest’anno l’entry list è di primissimo profilo. Nove i marchi rappresentati nell’Inferno Verde che lo scorso anno ha incoronato per la 21ma volta BMW Motorsport grazie a ROWE Racing ed al quartetto composto da Raffaele Marciello, Augusto Farfus, Kelvin van der Linde e Jesse Krohn.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24h Nürburgring: Verstappen e le stelle delle GT si preparano per un weekend storico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NÜRBURGRING NLS 2 Highlights - Team Verstappen Racing WINS + DISQUALIFIED! Langstrecken Series 2026 Notizie correlate GT, Audi vince la race-2 delle 24h Nürburgring Qualifiers. Problemi per VerstappenChristopher Haase/Alexander Sims/Ben Green vincono la seconda ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’, l’ultimo vero test in attesa 24 Ore che vivremo tra... GT, 161 partecipanti alla 24h Nürburgring 2026. Verstappen al debuttoSaranno ben 161 le auto che correranno nella prossima edizione dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, evento che vivremo nel weekend del 17 maggio e che... Argomenti più discussi: Non solo Verstappen: tutte le info sulla 24 ore del Nurburgring 2026; Max Verstappen: i risultati deludenti complicano l'inizio della 24h Nurburgring; Effetto Max Verstappen: la 24 Ore del Nürburgring va sold-out; Effetto Verstappen, la 24h Nurburgring ai tifosi: Venite prima possibile. 24h Nürburgring, Verstappen pronto alla vera sfida nell’Inferno VerdeFinalmente è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica, i due giorni della 24h del Nürburgring. Il leggendario Nordschleife si ... oasport.it