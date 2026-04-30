Il prossimo 17 maggio si terrà l’edizione 2026 dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, un evento di endurance che coinvolgerà 161 vetture. La gara si svolgerà sul circuito tedesco e sarà valida anche come tappa dell’Intercontinental GT Challenge. Tra i partecipanti ci sarà anche il debutto di un pilota di fama internazionale, noto per aver gareggiato in Formula 1.

Saranno ben 161 le auto che correranno nella prossima edizione dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, evento che vivremo nel weekend del 17 maggio e che nuovamente sarà valido anche per l’Intercontinental GT Challenge. In totale spiccano 40 GT3 ai nastri di partenza, nello schieramento della competizione teutonica avremo nove costruttori in contesa per il successo. Di fatto rispetto a quanto regolarmente accade ad esempio nel GT World Challenge Europe Powered by AWS manca Chevrolet con almeno una Corvette. Numeri da record quindi per la 24h Ring del prossimo mese. L’attenzione princiale sarà sulla Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Winward Racing con Daniel Juncadella, Jules Gounon, Lucas Auer e Max Verstappen, in azione quest’anno anche durante NLS 2 e le due ‘ADAC 24h Qualy Rennen di metà aprile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GT, 161 partecipanti alla 24h Nürburgring 2026. Verstappen al debutto

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