GT Audi vince la race-2 delle 24h Nürburgring Qualifiers Problemi per Verstappen

Audi ha conquistato la vittoria nella seconda manche delle 24h Nürburgring Qualifiers, portando a casa il successo con il team composto da Haase, Sims e Green. La gara si è svolta come ultimo test prima della gara principale in programma tra circa un mese. Nel frattempo, Verstappen ha riscontrato problemi tecnici durante l’evento. La competizione ha visto diversi piloti affrontare difficoltà meccaniche e condizioni variabili sulla pista.

Christopher HaaseAlexander SimsBen Green vincono la seconda ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’, l’ultimo vero test in attesa 24 Ore che vivremo tra un mese. L’equipaggio di SCHERER SPORT PHX, in azione con un’ Audi R8 LMS GT3 EVO II, ha preceduto all’arrivo la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 del Team ABT di Luca EngstlerMirko BortolottiPatric Niederhauser e la Porsche 922 GT3-R EVO di Manthey affidata a Thomas PreiningMatt Campbell. L’evento, oltremodo spettacolare, ha visto una lunga lotta per il primato che ha visto protagonista anche la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Winward Racing di Max Verstappen e Lucas Auer. L’olandese, dopo un nuovo duello come accaduto in NLS 2 contro l’Audi n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GT, Audi vince la race-2 delle 24h Nürburgring Qualifiers. Problemi per Verstappen Notizie correlate F1, Verstappen conferma l’impegno alle ’24h Nürburgring Qualifiers’Max Verstappen, come anticipato negli scorsi giorni, ha confermato la propria presenza alle ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’, in programma nel... F1, Verstappen in scena questo weekend nelle ’24h Nürburgring Qualifiers’Ultimo test in vista della 24h Nürburgring questo weekend per Max Verstappen con la tradizionale ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’, due competizioni... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: GTWC, colpo Aston Martin al Paul Ricard con Drudi, Sorensen e Thiim. Valentino Rossi 12; 6 Ore di Paul Ricard: Comtoyou Racing ribalta la situazione al traguardo e vince. Tadej Pogacar e la sua nuova Supercar: quanto costa l’Audi RS6 GT total black a edizione limitataTadej Pogacar è stato ripreso alla guida di una supercar con cui si muove da qualche tempo. Si tratta di un’Audi RS6 GT prodotta in soli 660 esemplari e che costa non meno di 250 mila euro. Il modo ... fanpage.it Audi e-tron GT quattroQuanto forte può andare un'auto elettrica?. È una domanda che ci siamo posti decine di volte negli ultimi anni. Ma probabilmente non è l'unica da farsi. Forse quello che dobbiamo chiederci davvero è ... quattroruote.it Il trionfo di Péter Magyar alle elezioni ungheresi del 12 aprile chiude sedici anni di governo Orbán. Ma l'Ungheria è diventata nel frattempo uno dei più importanti hub automobilistici d'Europa, con stabilimenti di BYD, BMW, Mercedes, Audi e Suzuki. Cosa cam facebook