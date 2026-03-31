Napoli 14enne accoltellato in bagno a scuola

A Napoli, un ragazzino di 14 anni è stato ferito con un coltello durante le ore di lezione in una scuola. L'allarme è stato dato dalla dirigente scolastica, che ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La studentessa è stata soccorsa e portata in ospedale per le cure del caso.

Lo ha convinto con una scusa a entrare nei bagni della scuola. Lì, insieme a un gruppetto di amici, ha iniziato a minacciare il 14enne. Ha estratto un coltello e ha mimato di colpirlo, per poi trafiggere il giovane studente alla gamba. È accaduto nel quartiere napoletano di Scampia, all’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri”. Non è chiaro perché sia stato proprio il 14enne la vittima prescelta. L’arma è stata rinvenuta dai carabinieri diverse ore dopo nei pressi degli uffici pubblici dell’Ottava municipalità del Comune di Napoli. A far scattare l’intervento dei carabinieri nella scuola, nel pomeriggio di lunedì, è stato l’allarme della dirigente scolastica, che ha denunciato il ferimento di uno studente 14enne con arma bianca. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Napoli, 14enne accoltellato in bagno a scuola Articoli correlati Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori(Adnkronos) – Un 14enne è stato accoltellato nel bagno di una scuola nel quartiere Scampia a Napoli: denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un... Leggi anche: Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: due minori denunciati, ipotesi bullismo STUDENTE DI 14 ANNI ACCOLTELLATO NEL BAGNO DELLA SCUOLA: L’IPOTESI DEL BULLISMO Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Napoli, 14enne accoltellato nel bagno a scuola: denunciati due minori; Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori; Napoli, ancora sangue a scuola: 14enne accoltellato a una gamba da un gruppo di minori; Napoli, 14enne accoltellato a scuola: denunciati due minorenni. Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuolaAncora un caso di violenza che ha come protagonisti dei minori. Denunciati un 17enne e un 15enne. Si indaga su precedenti episodi di bullismo ... quotidiano.net Quattordicenne accoltellato nei bagni della scuola a Napoli, due minori denunciati. E' accaduto a Scampia: il fendente sarebbe stato sferrato da un 17enne, mentre un 15enne avrebbe nascosto l'arma #ANSA facebook Trasferta vietata Napoli-Milan, la Curva Sud chiama tutti a raccolta a Milanello per supportare la squadra x.com