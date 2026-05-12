14 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco
Il 14 maggio è il 134º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data si distingue per curiosità e dinamicità, mostrando una mente aperta e una forte volontà di conoscere. Questo giorno porta con sé le caratteristiche di chi cerca nuove esperienze e ha una natura vivace. Oggi, molte persone condividono questa data di nascita, ciascuna con le proprie storie e interessi.
Il 14 maggio è il 134º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è curioso e dinamico, con una mente aperta e una grande voglia di scoprire.Santo del giorno: San Mattia, apostolo.Proverbio del giorno: Per San Mattia, la vite mette la via.Fatti salienti: Nel 1998 muore Frank Sinatra, una.🔗 Leggi su Veronasera.it
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