14 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 aprile è il 104º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Le persone nate in questa data vengono descritte come determinate e attente, con una spiccata capacità di osservare i dettagli. Sono anche in grado di prendere decisioni nei momenti più critici, secondo le caratteristiche associate a questa giornata. Questa data segna un punto preciso nel calendario, con caratteristiche specifiche attribuite a chi nasce in questo periodo.

Il 14 aprile è il 104º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e attento, con una forte capacità di osservare i dettagli e prendere decisioni nei momenti cruciali.Santo del giorno: San Lamberto, vescovo.Proverbio del giorno: La prim’acqua d’aprile vale un carro d’oro con.🔗 Leggi su Veronasera.it

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