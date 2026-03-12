14 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 marzo è il 73º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data tende a essere una persona curiosa e brillante, con una naturale inclinazione alla riflessione e alla scoperta. L’oroscopo del giorno offre previsioni dedicate ai vari segni zodiacali, mentre l’almanacco fornisce informazioni storiche e astronomiche relative a questa giornata.

Il 14 marzo è il 73º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è curioso e brillante, con una forte inclinazione alla riflessione e alla scoperta. È una persona che ama comprendere le leggi profonde della realtà e metterle in discussione con spirito critico. Proverbio del giorno: Marzo ha la pelle dura, lo vedi con il sole e ti gela di paura. Fatti salienti: Il 14 marzo 1879 nasce Albert Einstein, uno dei più grandi scienziati della storia, padre della teoria della relatività. La data è anche conosciuta come Pi Day, perché nei Paesi anglosassoni si scrive 314, richiamando il numero p (3,14), simbolo universale della matematica.... 🔗 Leggi su Veronasera.it

