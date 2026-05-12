12 Cilindri ed Ebimotors | nascono le t-shirt esclusive

Dodici Cilindri ed Ebimotors hanno annunciato la creazione di una linea di magliette esclusive nata dalla collaborazione tra i due marchi. L’iniziativa unisce l’universo del motorsport Porsche, con la sua passione per le corse e il paddock, alla cultura lifestyle ispirata alle corse e all’estetica racing moderna. Le magliette sono state progettate per rappresentare questa fusione tra sport e moda, senza specificare ulteriori dettagli sul design o la produzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La collaborazione tra Dodici Cilindri ed Ebimotors nasce dall’incontro tra due mondi molto vicini. Il motorsport Porsche e la cultura lifestyle legata alle corse, al paddock ed all’estetica racing contemporanea. Più che una semplice partnership commerciale, il progetto è divenuto una collaborazione costruita su una storia personale, sulla passione condivisa per le auto sportive e sull’identità del motorsport. Le origini della collaborazione. Nella sezione “La Storia” viene spiegato come tale legame affonda le radici molti anni fa. Valerio, nonno di Filippo — founder di Dodici Cilindri — era cliente del Centro Assistenza Porsche di Cermenate gestito da Ebimotors.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - 12 Cilindri ed Ebimotors: nascono le t-shirt esclusive ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il primo 12 cilindri Ferrari: 40 anni di vittorie“La Maserati ha un ottimo quattro cilindri, gli inglesi hanno la Era a sei cilindri e l’Alfa Romeo ha otto cilindri. Audi, un secolo di motori sei cilindri tra prestazioni ed evoluzione(Adnkronos) – Da oltre cento anni il motore 6 cilindri Audi rappresenta una delle espressioni più solide dell’ingegneria dei quattro anelli.