12 Cilindri ed Ebimotors | nascono le t-shirt esclusive
Dodici Cilindri ed Ebimotors hanno annunciato la creazione di una linea di magliette esclusive nata dalla collaborazione tra i due marchi. L’iniziativa unisce l’universo del motorsport Porsche, con la sua passione per le corse e il paddock, alla cultura lifestyle ispirata alle corse e all’estetica racing moderna. Le magliette sono state progettate per rappresentare questa fusione tra sport e moda, senza specificare ulteriori dettagli sul design o la produzione.
La collaborazione tra Dodici Cilindri ed Ebimotors nasce dall’incontro tra due mondi molto vicini. Il motorsport Porsche e la cultura lifestyle legata alle corse, al paddock ed all’estetica racing contemporanea. Più che una semplice partnership commerciale, il progetto è divenuto una collaborazione costruita su una storia personale, sulla passione condivisa per le auto sportive e sull’identità del motorsport. Le origini della collaborazione. Nella sezione “La Storia” viene spiegato come tale legame affonda le radici molti anni fa. Valerio, nonno di Filippo — founder di Dodici Cilindri — era cliente del Centro Assistenza Porsche di Cermenate gestito da Ebimotors.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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