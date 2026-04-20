Audi un secolo di motori sei cilindri tra prestazioni ed evoluzione

Da più di cento anni, il motore sei cilindri di Audi viene considerato un esempio di ingegneria solida e affidabile. Nel corso del tempo, questo tipo di motore ha accompagnato numerosi modelli del marchio, dimostrando una costante evoluzione tecnica. La sua presenza nel settore automobilistico ha contribuito a definire le caratteristiche di prestazioni e qualità associate al marchio. La storia del motore sei cilindri di Audi si intreccia con quella del progresso tecnologico dell’azienda.

(Adnkronos) – Da oltre cento anni il motore 6 cilindri Audi rappresenta una delle espressioni più solide dell’ingegneria dei quattro anelli. Un equilibrio raro tra fluidità, compattezza e capacità di erogare coppia già ai bassi regimi, senza rinunciare alla spinta agli alti. Una formula che nel tempo ha saputo adattarsi, passando dal benzina al Diesel, fino ad arrivare alle più recenti forme di elettrificazione. Fin dalle origini, con modelli pionieristici degli anni Venti, questa configurazione ha segnato una svolta tecnica importante. Il sei cilindri in linea, grazie alla sua naturale equilibratura, ha garantito maggiore raffinatezza rispetto ai quattro cilindri, mantenendo al contempo dimensioni più contenute rispetto ai V8.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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