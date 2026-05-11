Nuovi dettagli emergono nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha rivelato che durante un'intercettazione, un testimone ha dichiarato di conoscere l’orario esatto in cui si sarebbe verificato il delitto. Questa informazione si aggiunge ad altri elementi raccolti dagli inquirenti, che continuano le indagini per fare luce sulle circostanze dell’episodio. La vicenda rimane sotto stretta osservazione da parte degli investigatori.

Emergono nuovi dettagli dall’inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la Procura di Pavia Andrea Sempio “sembra riferirsi all’orario” in cui è stata uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007 in un’ intercettazione dell’8 febbraio 2017, due giorni prima di essere interrogato per la prima volta come indagato nell’inchiesta del 2016-17. Nella captazione, riascoltata nel 2025 e riportata sia nell’informativa del Nucleo investigativo dei carabinieri che nella memoria che i pm Civardi-De Stefano-Rizza hanno letto all’indagato la settimana scorsa quando si è avvalso della facoltà di non rispondere, il 38enne afferma: “E’ successo qualcosa quel giorno (incomprensibile).🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garlasco, pm: “Sempio sa l’orario del delitto, lo ha detto mentre era intercettato”

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Garlasco, pm Pavia: «Andrea Sempio uccise Chiara Poggi da solo, non c'è concorso in omicidio»

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