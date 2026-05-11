Zverev e il fratello respinti da un locale a Roma | Trattati come imbucati Una scena incredibile

Durante gli Internazionali d'Italia, il tennista Alexander Zverev e il fratello Mischa sono stati respinti da un noto locale di Roma, dove avevano deciso di trascorrere una serata. Secondo quanto riferito, sono stati trattati come ospiti indesiderati e sono stati invitati ad andarsene. La scena è stata descritta da testimoni come incredibile e inattesa. I due hanno lasciato il locale senza ulteriori incidenti.

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