La gattina Rosi stuprata in un parco a Roma | Condizioni ancora critiche lotta con una forza incredibile

Una gattina di nome Rosi, violentata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma, continua a essere sotto cure veterinarie. Le sue condizioni rimangono critiche, anche se si registra una lieve ripresa. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le indagini per identificare eventuali responsabili sono in corso.

Continua la lenta ripresa della micetta Rosi, stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma. Le sue condizioni restano gravi, ma si accende la speranza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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