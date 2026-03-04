Aziende agricole di Umbria e Marche a rischio esclusione dalla Zona Speciale economica

Un rappresentante del Partito Democratico delle Marche ha segnalato un possibile rischio di esclusione per le aziende agricole di Umbria e Marche dalla Zona Speciale economica. Secondo quanto riferito, questa misura potrebbe riguardare le neoentrate di queste regioni nel credito d'imposta destinato alla produzione primaria agricola. Il Governo non ha ancora confermato ufficialmente questa eventualità.

I sospetti, dopo certi malumori provenienti dagli imprenditori agricoli, riportati in una interrogazione urgente dell'onorevole marchigiano del Pd, Augusto Curti L’onorevole marchigiano del Partito Democratico Augusto Curti lancia l'allarme di una possibile esclusione - non confermata dal Governo - per le neoentrate Marche e Umbria dal credito d'imposta per la produzione primaria agricola. Un sospetto che sta alla base di un’interrogazione al question time dell'onorevole del Pd, Augusto Curti. Curti tiene a specificare: «Non si tratta ovviamente della Zes nel suo complesso: il punto critico riguarda il credito d’imposta settoriale previsto dall’articolo 16-bis, cioè lo strumento pensato per sostenere gli investimenti della produzione primaria agricola, forestale e della pesca e acquacoltura». 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Umbria nella Zes, i commercialisti di Perugia al lavoro per sostenere le imprese a usufruire della Zona economica specialeDopo l’inserimento dell’Umbria nella Zes (Zona economica speciale) unica si tratta ora di mettere a terra le opportunità a essa legate.

Zona economica speciale, il patto tra Abi e struttura di missione rilancia le impreseIl sistema del credito bancario al fianco delle imprese che investono nella Zes unica per il Mezzogiorno.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Zona Speciale.

Temi più discussi: Incontro Regione e imprenditori: nasce un'osservatorio unico per lo sviluppo dell'Umbria; L'Umbria del Vino, tutte le cantine e i vini vincitori del concorso enologico regionale; Campagna agricola 2026: E.R.B.A. Umbria pronta con un pacchetto completo per le imprese; Anteprima Vinyl Freaks: a Perugia tre giorni di musica, vinili e mercato agricolo.

Includere il territorio orvietano nei benefici finanziari della Zona economica speciale dell’UmbriaORVIETO - Nella seduta del 27 febbraio il consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal gruppo consiliare di ... orvietosi.it

Premiati i giovani innovatori: assegnati a cinque aziende gli Oscar Green di Coldiretti UmbriaLa Fonte di Bevagna, guidata da Giulia e Francesco Trabalza Marinucci, si distingue per l'uso dei social. Giulia è diventata un' influencer. Grazie a lei tanti italiani entrano direttamente dentro ... corrieredellumbria.it

Il Consorzio realizzerà campi boe per l’ormeggio sostenibile e sicuro anche nella zona speciale di conservazione, fuori l’area marina protetta, dentro, installerà sistemi antistrascico e per il ripopolamento della fauna marina, nuove praterie di posidonia facebook

Al convegno dedicato alla Zona Economica Speciale e alle opportunità di sviluppo per i territori del cratere sismico del Centro Italia parteciperà Giuliana Piandoro Vicesegretario Generale Camera Commercio dell’Umbria. @ComuneNorcia x.com