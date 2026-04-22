Margot Robbie Zoe Saldana e le stelle di Hollywood a Milano | festa blindata nel palazzo storico di Corso Venezia
Durante la Design Week di Milano, il Palazzo del Principe di Piombino in Corso Venezia ha ospitato un evento di alto profilo, con la presenza di alcune attrici note del cinema internazionale. L’ingresso è stato riservato e la manifestazione si è svolta all’interno di un edificio storico, con misure di sicurezza rafforzate. L’occasione ha segnato il debutto in Italia di un noto brand nordamericano nel settore dell’arredamento di lusso.
Milano si conferma capitale mondiale del glamour e del design. In occasione della Design Week, lo storico Palazzo del Principe di Piombino in Corso Venezia ha aperto le sue porte per celebrare il debutto italiano di RH (Restoration Hardware), brand leader dell'arredamento di lusso nordamericano.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Zoe Saldana e Margot Robbie all'apertura della gallery italiana di Rh: un pezzo di Hollywood a Milano per la design WeekMilano, 22 aprile 2026 – Un pezzo di Hollywood a Milano nella settimana del design.
Steven Spielberg dona 25mila dollari per la famiglia di James Van Der Beek, da Zoe Saldana arriva un contributo mensile. Gara di solidarietà da HollywoodIl regista e altri vip contribuiscono alla raccolta fondi per sostenere la famiglia dell'attore di Dawson's Creek scomparso a 48 anni Steven...
Altri aggiornamenti
Si parla di: L'attrice Salma Hayek sfoggia con eleganza i suoi capelli grigi naturali.
Zoe Saldana e Margot Robbie all'apertura della gallery italiana di Rh: un pezzo di Hollywood a Milano per la design WeekMilano, 22 aprile 2026 – Un pezzo di Hollywood a Milano nella settimana del design. Per il cocktail party per l'opening della prima Gallery italiana di RH, brand dell'arredamento di lusso nord america ... ilgiorno.it
Margot Robbie, Zoe Saldana e le stelle di Hollywood a Milano: festa blindata nel palazzo storico di Corso VeneziaMilano si conferma capitale mondiale del glamour e del design. In occasione della Design Week, lo storico Palazzo del Principe di Piombino in Corso Venezia ha aperto le sue porte per celebrare il ... milanotoday.it