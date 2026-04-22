Margot Robbie Zoe Saldana e le stelle di Hollywood a Milano | festa blindata nel palazzo storico di Corso Venezia

Durante la Design Week di Milano, il Palazzo del Principe di Piombino in Corso Venezia ha ospitato un evento di alto profilo, con la presenza di alcune attrici note del cinema internazionale. L’ingresso è stato riservato e la manifestazione si è svolta all’interno di un edificio storico, con misure di sicurezza rafforzate. L’occasione ha segnato il debutto in Italia di un noto brand nordamericano nel settore dell’arredamento di lusso.