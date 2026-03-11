Iran ministro Sport | Non parteciperemo ai Mondiali di calcio 2026 negli Usa loro governo corrotto ha ucciso nostro leader

Il ministro dello Sport dell'Iran ha dichiarato che il paese non parteciperà ai Mondiali di calcio del 2026, che si terranno negli Stati Uniti. La motivazione ufficiale riguarda il governo statunitense, che è stato accusato di aver ucciso un leader iraniano. Durante un intervento in televisione, il ministro ha collegato questa decisione al conflitto in corso tra Stati Uniti e Israele.

Ahmad Donjamali, intervenuto in tv, ha collegato la scelta al conflitto in corso, iniziato da Stati Uniti e Israele Il ministro dello Sport dell'Iran ha annunciato che lo Stato islamico non parteciperà ai Mondiali di calcio del 2026 che si terranno tra le altre cose anche negli Usa.