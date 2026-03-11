Iran il ministro dello Sport esclude la partecipazione ai Mondiali di calcio negli Usa

Il ministro dello Sport iraniano ha annunciato che l’Iran potrebbe non partecipare ai Mondiali di calcio del 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. La decisione è stata comunicata in seguito a recenti sviluppi riguardanti la partecipazione della nazionale iraniana alla competizione internazionale. Nessun altro dettaglio è stato fornito al momento.

L' Iran potrebbe rinunciare alla partecipazione ai Mondiali di calcio del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il ministro iraniano dello Sport Ahmad Donjamali ha infatti escluso la presenza della nazionale al torneo in un'intervista televisiva, nonostante l'invito arrivato dal presidente statunitense Donald Trump. Lo riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Poiché questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, in nessuna circostanza abbiamo le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo", ha dichiarato Donjamali. In precedenza il presidente della Fifa, Gianni Infantino, aveva riferito che Trump aveva assicurato la possibilità per la nazionale iraniana di partecipare al torneo nonostante il conflitto in Medio Oriente.