Che beffa | Zenith gioca bene tris Viareggio

Nel match tra Viareggio e Zenith, i padroni di casa si sono imposti con un risultato di 3-0. La partita ha visto i gol di Nucci, Romanelli e Ivani, quest’ultimo entrato al 55’. Durante il secondo tempo, sono stati effettuati alcuni cambi, tra cui Sforzi e Bertelli, che sono subentrati rispettivamente al 76’ e al 90’. Nessun gol è stato segnato dagli ospiti nel corso dell’incontro.

Viareggio Calcio 3 Zenith Prato 0 VIAREGGIO CALCIO: Nucci, Romanelli, Ivani (55’ Kthella), Lollo (76’ Sforzi), Danovaro, Bertacca, Tieu Kapieu (90’ Bertelli), Brondi, Pegollo (85’ Belluomini), Gabrielli G., Purro (90’ Apolloni). A disp.: Carpita, Baroni, Giannotti, Tartarelli. All. Fiale. ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Sinisgallo (69’ Hanxhari), Toccafondi (69’ Banchelli), Nistri, Del Pela, Caggianese (76’ Palaj), Geri (69’ Fallani), Saccenti (76’ Moussaid), Tempestini, Cela. A disp. Filoni, Castiello, Danti, Nannipieri. All. Settesoldi. Arbitro: Lachi di Siena. Reti: 36’ Gabrielli, 82’ Kthella, 88’ Tieu Kapieu. Tanta amarezza in casa Zenith Prato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Che beffa: Zenith gioca bene, tris Viareggio E’ il giorno di Viareggio-Zenith. Che match per il secondo postoDopo la lunga sosta è arrivato il momento del big match ai piani alti del girone A di Eccellenza. Viareggio travolgente. In scia di Lucchese e Zenithsan giuliano 1 viareggio 3 SAN GIULIANO (4-3-3): Giacobbe; Borgia, Pasquini, Gremigni, Casanova; Amico, Anzilotti (46’ L.