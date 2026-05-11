Un nuovo cronografo da collezione nasce dall’idea di Zenith di integrare un dettaglio vintage nei suoi modelli. I quadranti tropical, caratterizzati da tonalità che vanno dal nero al marrone a causa dell’ossidazione, sono il risultato di un processo naturale di invecchiamento. Questa scelta estetica si basa su un percorso che inizia con l’esposizione al sole e il tempo, portando a un cambiamento visivo progressivo.

Zenith parte da un dettaglio che, all’inizio, nessuno aveva davvero pianificato. I quadranti tropical nascono così: sole, tempo, ossidazione, e quel nero che lentamente vira verso il marrone. Un difetto, sulla carta. Poi, col passare degli anni, qualcosa cambia, e proprio quelle variazioni imprevedibili iniziano a piacere, a distinguere un pezzo dall’altro, a trasformarlo in oggetto di ricerca. Zenith prende questa estetica nata per caso e la rende intenzionale, portandola dentro uno dei suoi cronografi più riconoscibili. Generated image. Nasce così il nuovo Chronomaster Revival A384 Tropical. Questo orologio parte da una base storica precisa: il riferimento è infatti l’ A384 del 1969, uno dei modelli che accompagnavano il debutto del calibro El Primero, primo cronografo automatico integrato ad alta frequenza.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Zenith ha trasformato un dettaglio vintage in un nuovo cronografo da collezione

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HISSEL mette in scena prezzi irripetibili, Zenith - Tag Heuer - Omega

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