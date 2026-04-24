Tra le trame del passato | Rimini Antiqua porta in piazza mobili d' epoca gioielli vintage e pezzi da collezione

Domenica 26 aprile si terrà a Rimini un evento dedicato all’antiquariato, al modernariato e al vintage. La mostra mercato, chiamata Rimini Antiqua, si svolge ogni anno in piazza e presenta una vasta selezione di mobili d’epoca, gioielli vintage e pezzi da collezione. L’appuntamento è uno dei momenti più attesi per gli appassionati e raccoglie numerosi espositori provenienti da diverse regioni.