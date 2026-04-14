Durante l'edizione di Watches & Wonders, è stato annunciato il lancio di una nuova collezione di orologi Pilot di IWC, caratterizzati da un design che richiama il personaggio de Il Piccolo Principe. La maison ha inoltre celebrato i vent'anni di collaborazione con Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del celebre racconto. La serie di orologi si distingue per dettagli ispirati alla narrazione e al personaggio del libro.

IWC Schaffhausen e Antoine de Saint-Exupéry: un legame che, proprio a Watches & Wonders, festeggia i vent’anni. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, ciò che ha dato vita a questa così solida e longeva unione con l'autore de Il Piccolo Principe non è solo una questione letteraria: Saint-Exupéry è stato infatti uno dei pionieri dell’aviazione civile, pilota per l’Aéropostale, autore di libri nati direttamente dall’esperienza in volo. La scelta di IWC nasce da qui, non da un personaggio, ma da una figura che tiene insieme tecnica e racconto, volo e osservazione. Dal 2006, IWC ha sviluppato una serie di edizioni speciali all’interno della linea Pilot’s Watch che, nel tempo, hanno costruito un’identità precisa.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - IWC ha dato un nuovo volto a Il Piccolo Principe con una serie di orologi Pilot da collezione

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