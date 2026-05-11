Zen dopo il tentativo di occupazione riacquisita dal Comune una casa popolare | Andrà a chi ne ha diritto

Nel quartiere San Filippo Neri, si sta svolgendo un’operazione di recupero di un alloggio di edilizia popolare, che tra il fine settimana è stato oggetto di un tentativo di occupazione senza autorizzazione. L’intervento è stato avviato dal Comune, con l’obiettivo di restituire l’immobile a chi ne ha diritto, e si sta svolgendo in modo da garantire il rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti.

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