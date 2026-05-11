Zen dopo il tentativo di occupazione riacquisita dal Comune una casa popolare | Andrà a chi ne ha diritto
Nel quartiere San Filippo Neri, si sta svolgendo un’operazione di recupero di un alloggio di edilizia popolare, che tra il fine settimana è stato oggetto di un tentativo di occupazione senza autorizzazione. L’intervento è stato avviato dal Comune, con l’obiettivo di restituire l’immobile a chi ne ha diritto, e si sta svolgendo in modo da garantire il rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti.
"E' in corso, nel quartiere San Filippo Neri, l’attività di riacquisizione di un immobile di edilizia popolare che, tra sabato e domenica scorsi, è stato interessato da un tentativo di occupazione abusiva". Lo dichiara l’assessore comunale all’Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli, con.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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