Zelig On le pagelle della quinta puntata | le vecchie glorie 8 Comello canta 9 il matrimonio di Ruffini 6

La quinta puntata di Zelig On si è conclusa con alcune performance e momenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Tra le varie esibizioni, Comello ha ottenuto un punteggio di 9 per la sua canzone, mentre il matrimonio di uno dei personaggi ha ricevuto un voto di 6. La trasmissione, trasmessa domenica sera su Italia 1, ha visto protagonisti anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo.

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La domenica sera all’insegna della comicità si conferma una scelta ben riuscita da parte di Italia 1. Il 10 maggio torna infatti Zelig On, con la guida di Lodovica Comello e Paolo Ruffini, coppia ormai affiatata e ben calibrata. Un laboratorio creativo ancora prima che un programma. Un tributo a uno dei programmi più longevi della televisione italiana e un omaggio alla risata e alla leggerezza: sul palco si sono alternati volti nuovi e nuove promesse della comicità nostrana, portando stili e format anche molto diversi tra loro. Ecco le nostre pagelle della serata. Le “vecchie” glorie. Voto 8. Delle edizioni di Zelig di alcuni anni fa ricordo distintamente l’attesa della comparsa di un’isolata panchina in mezzo al palco, pronta ad ospitare il talento di Ale e Franz.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Zelig On, le pagelle della quinta puntata: le “vecchie” glorie (8), Comello canta (9), il matrimonio di Ruffini (6) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Zelig On, le pagelle della prima puntata: Comello-Ruffini coppia mitica (8), Max Angioni è imbattibile (7)Zelig On torna su Italia 1 con una nuova edizione condotta sempre dalla coppia formata da Lodovica Comello e Paolo Ruffini. Zelig On, le pagelle della seconda puntata: Comello inarrivabile (8) Cevoli aggiunge pepe (7)Zelig On torna su Italia 1 con la seconda puntata e conferma tutto quello che di buono aveva già svelato durante il suo esordio. Argomenti più discussi: Zelig On, le pagelle della quarta puntata: Max Angioni perfetto (8), Lodovica Comello inarrivabile (7); Zelig On, le pagelle della quinta puntata: le vecchie glorie (8), Comello canta (9), il matrimonio di Ruffini (6); Zelig On le pagelle della quarta puntata | Max Angioni perfetto 8 Lodovica Comello inarrivabile 7; Zelig On | anticipazioni comici e ospiti dello show su Italia 1.