Zelig On le pagelle della seconda puntata | Comello inarrivabile 8 Cevoli aggiunge pepe 7

Zelig On è tornato su Italia 1 con la seconda puntata, mantenendo il tono e l’approccio della prima. Durante la serata sono stati protagonisti diversi comici, con alcune performance che hanno ricevuto giudizi specifici. Tra i partecipanti, uno si è distinto con un punteggio di 8, mentre un altro ha ottenuto un 7, riflettendo le valutazioni date da esperti o critici presenti in studio. La puntata ha confermato la linea già tracciata nel debutto, offrendo nuovi sketch e battute.

Zelig On torna su Italia 1 con la seconda puntata e conferma tutto quello che di buono aveva già svelato durante il suo esordio. Il format funziona, la coppia alla conduzione, formata da Lodovica Comello e Paolo Ruffini, è sempre più rodata, mentre il palco si anima grazie a vecchie certezze comiche e qualche novità in grado di lasciare il segno. Una serata che scorre bene, con qualche momento memorabile e battute che fanno ridere con intelligenza. Ale e Franz, una panchina che non tradisce mai. Voto: 8. Puntata dopo puntata, Ale e Franz si confermano fra i pilastri di Zelig On. Il duo comico milanese non ha bisogno di reinventarsi per conquistare il pubblico, ma è una certezza che rassicura e che non smette di far ridere.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Zelig On, le pagelle della seconda puntata: Comello inarrivabile (8) Cevoli aggiunge pepe (7) Notizie correlate Zelig On, le pagelle della prima puntata: Comello-Ruffini coppia mitica (8), Max Angioni è imbattibile (7)Zelig On torna su Italia 1 con una nuova edizione condotta sempre dalla coppia formata da Lodovica Comello e Paolo Ruffini. Zelig 30, le pagelle della terza puntata: Katia e Valeria eterne Miss (10 e lode), Teresa Mannino super (9), Bisio commosso (10)Un'altalena di emozioni sul palco di Zelig 30, giunto alla terza puntata con la coppia che più di ogni altra rappresenta l'anima di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Zelig On, le pagelle della prima puntata: Comello-Ruffini coppia mitica (8), Max Angioni è imbattibile (7); Anticipazioni Zelig On, la scaletta dei comici su Italia 1; Zelig On le pagelle della prima puntata | Comello-Ruffini coppia mitica 8 Max Angioni è imbattibile 7; Ascolti TV | Domenica 12 Aprile 2026. Roberta Valente parte bene (21.6%), Racconto di una Notte si ferma al 13.3%. Zelig On, le pagelle della prima puntata: Comello-Ruffini coppia mitica (8), Max Angioni è imbattibile (7)Zelig On, le pagelle della prima puntata: la coppia Comello-Ruffini è vincente, Max Angioni fa ridere, ma anche riflettere ... dilei.it Zelig On, qui si ride anche prima di andare in scenaLa domenica sera su Italia 1 Paolo Ruffini e Lodovica Comello presentano comici debuttanti e artisti già noti come Ale e Franz ... sorrisi.com Zelig. . Questo momento #ZeligOn torna domenica prossima in prima serata su #Italia1 e in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook