Zelig On le pagelle della prima puntata | Comello-Ruffini coppia mitica 8 Max Angioni è imbattibile 7

Su Italia 1 è ripresa la trasmissione Zelig On, condotta da Lodovica Comello e Paolo Ruffini. La prima puntata ha visto protagonista la coppia Comello-Ruffini, valutata con un punteggio di 8, mentre Max Angioni si è distinto come uno dei comici più apprezzati con un voto di 7. La serata ha presentato diversi sketch e interventi, confermando la formula consolidata del programma.

Zelig On torna su Italia 1 con una nuova edizione condotta sempre dalla coppia formata da Lodovica Comello e Paolo Ruffini. Al duo di conduttori si affiancano comici conosciuti e amatissimi dal pubblico, seguiti da nuove proposte pronte a conquistare l’Olimpo della comicità. Un format che mescola vecchio e nuovo alla perfezione. Voto: 8. La seconda edizione di Zelig On conferma il successo del format con una formula in cui si incontrano volti noti della comicità con nuovi talenti. Uno spazio fatto di sperimentazione e una fucina di idee che riporta la trasmissione alle sue origini, ricordandoci la sua capacità di lanciare nell’olimpo della comicità tantissimi artisti ( Checco Zalone primo fra tutti).🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Zelig On, le pagelle della prima puntata: Comello-Ruffini coppia mitica (8), Max Angioni è imbattibile (7) Zelig, le pagelle: Sconsolata sconsolante (4), Angioni punge Olly (7), Gioele Dix Ministro del traffico (8)La quarta e ultima puntata speciale per celebrare il trentennale di ‘Zelig’ ha visto avvicendarsi sul palco diversi volti storici del programma. Pechino Express 2026, le pagelle della prima puntata: Costantino e Lillo, irresistibili (10), I Raccomandati, coppia da battere (9)Zaini in spalla, passaggi da chiedere e prove improbabili da affrontare: Pechino Express ha riaperto ufficialmente i battenti.