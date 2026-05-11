Sul fronte ucraino, nelle ultime ore sono stati registrati 180 scontri tra le forze russe e ukrainiche, mentre la Russia avrebbe ignorato un accordo di tregua. Intanto, una proposta avanzata dall'ex presidente statunitense è fallita dopo tre giorni. L'esercito russo continua a colpire alcuni settori strategici, nonostante la sospensione temporanea delle ostilità.

? Punti chiave Perché la proposta di Trump è fallita dopo solo tre giorni?. Quali settori strategici sta colpendo l'esercito russo nonostante la tregua?. Come influirà il rifiuto di Mosca sulla futura diplomazia internazionale?. Cosa rivela la posizione di Putin sulla reale volontà di negoziare?.? In Breve 37 assalti russi respinti dai difensori vicino a Pokrovsk nell'oblast di Donetsk.. 18 attacchi nemici documentati nell'area di Huliaipole, oblast di Zaporizhzhia.. Proposta di tregua di tre giorni promossa da Donald Trump con decorrenza sabato.. Zelensky segnala 180 scontori totali tra le forze ucraine e russe domenica 10 maggio.. Zelensky denuncia la violazione del cessate il fuoco da parte della Russia durante gli scontri avvenuti domenica 10 maggio vicino a Pokrovsk e Huliaipole.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zelensky: la Russia ignora la tregua, 180 scontri sul fronte ucraino

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