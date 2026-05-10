Il presidente ucraino ha dichiarato che le forze russe hanno violato il cessate il fuoco di tre giorni, mediato dagli Stati Uniti, sottolineando che l'esercito di Mosca non sta rispettando l’accordo. La Russia, invece, ha risposto accusando l’Ucraina di aver avviato l’attacco. La questione riguarda il rispetto di un accordo temporaneo di tregua, che sembrerebbe essere stato infranto da entrambe le parti secondo le dichiarazioni ufficiali.

Zelensky afferma che la Russia ha violato il cessate il fuoco di tre giorni con l'Ucraina. "L'esercito del Cremlino non sta rispettando la tregua mediata dagli Stati Uniti e non sta nemmeno realmente cercando di farlo" ha sottolineato. L'esercito di Mosca sta conducendo operazioni di attacco. Domenica, il secondo giorno di cessate il fuoco tra Russia e Ucraina è apparso in seria difficoltà, con entrambe le parti che si accusavano a vicenda di aver violato l'accordo. La pausa di tre giorni, annunciata venerdì da Trump, fa parte di un più ampio tentativo di pace guidato dagli Usa che finora non è riuscito a porre fine alla guerra che dura da oltre quattro anni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, Zelensky: "La Russia ha violato tregua". E Mosca: "Hanno attaccato loro"

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